Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision im Kreisverkehr

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kreisverkehr Eintrachtstraße / Augustastraße / Bocholter Weg;

Unfallzeit: 15.02.2024, 07.40 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 28-Jährige war gegen 07.40 Uhr von der Eintrachtstraße aus Richtung Schwartzstraße kommend in den Kreisverkehr mit dem Burloer Weg und der Augustastraße eingefahren. Als sie sich mit ihrem Fahrrad bereits darin befand, wollte eine 55-Jährige aus Bocholt mit ihrem Pkw vom Burloer Weg kommend in den Kreisel einbiegen. Dabei erfasste sie mit ihrem Wagen die ebenfalls in Bocholt lebende Frau. Rettungskräfte versorgten die Leichtverletzte. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell