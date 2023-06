Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Jugendliche sexuell belästigt - Tatverdächtige ermittelt

Recklinghausen (ots)

Am Lippspieker sind am Freitagabend drei jugendliche Mädchen sexuell belästigt worden. Zwei der drei Tatverdächtigen konnten wenig später ermittelt werden. Die 23- und 27-Jährigen, die in Haltern am See wohnen, wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen dauern noch an.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei 15- und 16-jährige Mädchen aus Haltern am See gegen 23.40 Uhr im Bereich des Autoscooters von drei jungen Männern angesprochen. Wenig später sollen sie die Mädchen dann - in einem Waldstück in der Nähe - gegen deren Willen geküsst und berührt haben. Die Teenagerinnen konnten schließlich wegrennen und Hilfe holen. Die Mädchen blieben körperlich unverletzt, standen aber sichtlich unter dem Eindruck des Erlebten. Eine 15-Jährige wurde deshalb vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei wird heute - vor allem in den Abendstunden - verstärkt Präsenz Am Lippspieker zeigen und mit mehreren Beamtinnen und Beamten vor Ort sein.

