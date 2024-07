Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in Altrip

Altrip (ots)

In der Nacht von Freitag, den 05.07. auf Samstag, kam es in Altrip zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren Pkw am Freitagabend in der Dalbergstraße ab und musste am Folgetag einen massiven Streifschaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Der Unfallverursacher muss im Vorbeifahren den geparkten Pkw touchiert und seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

