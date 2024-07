Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW

Speyer (ots)

Am Freitagmittag zwischen 11:50 Uhr und 13:05 Uhr kam es in der Feuerbachstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Die Geschädigte stellte ihr Auto ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Ein unbekannter Täter schlug zwei Mal auf die Heckscheibe des PKWs ein, sodass Löcher in der Scheibe entstanden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800EUR. Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Feuerbachstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

