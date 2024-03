POL-NI: Einbruchdiebstahl in Rintelner Kindergarten

Rinteln (ots) - (jw) Am Freitag, dem 29.03.2024, zwischen 15:00 Uhr und 16:50 Uhr, hat sich in der Seetorstraße, auf Höhe der Hausnummer 5, in Rinteln eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hat den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW im Vorbeifahren touchiert, sodass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht ...

