Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruchsdiebstahl im Auetal

Auetal (ots)

(jw) Zwischen Donnerstag, dem 28.03.2024, und Samstag, dem 30.03.2024, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Rintelner Straße im Auetal OT Bernsen eingebrochen.

Zum Tatzeitpunkt sind die Hauseigentümer im Urlaub gewesen. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei darauf hinweisen, dass Hauseigentümer Maßnahmen treffen sollten, dass ihre Häuser nicht als leerstehend zu erkennen sind.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Rinteln oder der Polizeistation Rehren zu melden.

Zum Thema "Einbruchschutz" bietet die Polizei Rinteln kostenlose Beratungsgespräche vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern in Rinteln und im Auetal an. Termine können telefonisch vereinbart werden. Auch im Internet finden Interessierte wertvolle Tipps zum Einbruchschutz. So zum Beispiel unter www.k-einbruch.de oder unter www.polizei-beratung.de.

