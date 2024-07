POL-PDLU: Flucht gescheitert

Altrip (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochmittag in der Rheingönheimer Straße. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus Weinheim bog von der Luisenstraße in die Rheingönheimer Straße ab. Vermutlich unterschätzte er hierbei die Geschwindigkeit eines auf der Rheingönheimer Straße fahrenden 47-jährigen aus Altrip, so dass dieser mit seinem Pkw dem abbiegenden Lkw auffuhr. ...

mehr