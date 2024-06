LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Gotha (ots) - In der Zeit vom 25.06.2024, 18.00 Uhr bis 26.06.2024, 05.00 Uhr wurden je ein Reifen von sieben Fahrzeugen zerstochen. Die Pkw waren in der Ifflandstraße abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0164529/2024 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

