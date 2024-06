LPI-GTH: 12-jähriger Radfahrer verletzt

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Nacht wurde ein Zigarettenautomat in der Straße 'Am Alten Steinbruch' gegen 03.15 Uhr durch Unbekannte gewaltsam geöffnet. Aus dem Automaten wurde Bargeld entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0164833/2024 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

