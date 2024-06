LPI-GTH: Zeugen gesucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Am Montag, den 17.06.2024, kam es in Friedrichroda gegen 15:45 Uhr zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 76-jährigen Frau. Die Seniorin lief zu Fuß die Gellertstraße in Richtung Untere Bachstraße, als eine unbekannte männliche Person ihr die Handtasche von der Schulter riss. Der Täter stieß die Frau zu Boden und flüchtete in unbekannte Richtung. Dabei zog sich die FRau ...

