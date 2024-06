Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Zoohandlung

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (27. Juni) zwischen 00:20 Uhr und 1 Uhr in ein Geschäft für Tierbedarf in der Hundemstraße in Altenhundem eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter das eine Außentür und drangen so in den Laden ein. Im Inneren betraten sie unter anderem mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Zu dem Vermögensschaden entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

