POL-Pforzheim: (CW) Calw - Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Pforzheim (ots) - Offenbar eine Kiste mit Prospekten hat am frühen Dienstagmorgen in der Irenicusstraße Feuer gefangen und eine Hausfassade beschädigt. Der Brand wurde der Polizei gegen 01:10 Uhr gemeldet. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Dennoch entstand an der Fassade einer Garage Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Den ...

