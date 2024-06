Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Zeugen gesucht - Fußgänger angefahren

Haiterbach (ots)

Nachdem ein jugendlicher Fußgänger am Montag in Haiterbach durch ein noch unbekanntes Fahrzeug angefahren wurde, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 15-Jähriger am Marktplatz die Straße in Höhe der dortigen Bäckerei bei dem dortigen Zebrastreifen gequert haben, als er von einem stark abbremsenden Fahrzeug touchiert wurde. Der junge Mann kam in Folge zu Fall, stand selbstständig wieder auf und begab sich in Richtung Rathaus. Hier soll er durch den Autofahrer angesprochen worden, machte aber nach eigenen Angaben ihm gegenüber an, das alles in Ordnung sei. Der unbekannte Mann setzte daraufhin seine Fahrt fort. Zu Hause klagte der Jugendliche über Schmerzen woraufhin durch ein Elternteil die Polizei verständigt wurde

Das gesuchte Unfallauto wird als ein weißes Fahrzeug mit kreisförmigen Logo beschrieben. Der Mann sei um die 40 Jahre alt, hatte eine Halbglatze und einen sogenannten Drei-Tage-Bart. Er war leicht untersetzt und von südländischem Erscheinungsbild. Der Mann trug zum Zeitpunkt des Unfalls ein weißes T-Shirt und eine Jeans. Das Polizeirevier Nagold ist mit der Unfallaufnahme betraut und bittet Zeugen des Geschehens, insbesondere der Fahrer des Fahrzeugs, sich unter der Telefonnummer 07452/9305-0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

