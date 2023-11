Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

Lengerich (ots)

Am Donnerstag (02.11.2023) ist es in der Zeit von 17.10 bis 19.00 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Paul-Lincke-Straße gekommen. Die Bewohner sind am Abend nach Hause gekommen und stellten den Einbruch fest.

Nach jetzigem Ermittlungsstand haben die Täter ein Fenster aufgehebelt und sind so in das Haus gelangt. Das Haus wurde nach Diebesgut durchsucht. Die Unbekannten stahlen Bargeld in dreistelliger Höhe und Schmuck.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Lengerich unter 05481-93374515 entgegen.

