POL-Pforzheim: (CW) Calw - Unfall aufgrund Alkoholeinflusses: Vier Fahrzeuge beschädigt

Mühlacker-Enzberg (ots) - Am Montagabend, gegen 22.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 10 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem Audi von Pforzheim kommend, in Richtung Mühlacker. Er wollte an der Einmündung zur Kanalstraße, nach links in Richtung Enzberg abbiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht der für ihn ...

