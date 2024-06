Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Bundesstraße 10

Mühlacker-Enzberg (ots)

Am Montagabend, gegen 22.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 10 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem Audi von Pforzheim kommend, in Richtung Mühlacker. Er wollte an der Einmündung zur Kanalstraße, nach links in Richtung Enzberg abbiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht der für ihn gültigen Lichtzeichenanlage. Als er trotz der roten Ampel abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, in Richtung Pforzheim fahrenden VW eines 43-jährigen Mannes. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Zwei 19-jährige Mitfahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer, im Alter von 20 Jahren, wurde schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 45000 Euro geschätzt. Die beiden an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 10 war für die Dauer der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten, bis gegen 00.30 Uhr, voll gesperrt. Bei der Unfallaufnahme wurde noch festgestellt, dass der 43-jährige VW-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

