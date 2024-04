Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Hund durch Giftköder verstorben - Warnhinweis

Östringen (ots)

Am Freitagabend ging eine Frau im Bereich der Lourdes-Grotte in Odenheim mit ihrem Golden Doodle Rüden Gassi. Hierbei aß ihr Hund plötzlich eine unbekannte Substanz vom Boden. Nach nur sehr kurzer Zeit verstarb der Hund unter Würgen und Erbrechen. Die Hundehalterin konnte im Maul und an der Stelle auf der Wiese, wo der Hund zuvor gefressen hatte eine fleischähnliche Substanz entdecken und sichern.

Unsere Fachdienststelle Gewerbe/Umwelt hat die Ermittlungen bzgl. des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz übernommen.

Hiermit warnt die Polizei Karlsruhe Hundehalter ausdrücklich, ihre Hunde beim Gassi gehen nicht aus den Augen zu lassen. Wenn sie bemerken, dass ihr Hund versucht etwas zu essen, so sollten sie ihren Hund sofort zu sich rufen und versuchen das verschlucken zu verhindern. Hierbei gilt Vorsicht, da manchmal Giftköder auch mit scharfen Gegenständen versehen sein können. Sollte ein Hund dennoch einen Köder oder ähnliches aufgenommen haben, so sollte der Hund in jedem Fall beobachtet und am besten sofort vorsorglich zu einem Tierarzt verbracht werden.

Personen, welche weitere mögliche Giftköder in diesem Bereich auffinden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Bad Schönborn unter 07253/8026-0 in Verbindung zu setzen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell