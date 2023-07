FW Konstanz: Mehrere brennende Fahrzeuge in Tiefgarage

Konstanz (ots) - Am 18.07.2023 um 17:02 Uhr wurde die Feuerwehr Konstanz sowie das DLRG Konstanz und der Rettungsdienst erneut in den Bereich des Seerheins alarmiert. Seitens der Feuerwehr rückten die Kräfte der hauptamtlichen Wache und der Ölwehr an die Einsatzstelle aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine bewusstlose Person im Wasser auffinden. Nach der Rettung wurde diese an den Rettungsdienst und die Polizei übergeben. Nach 45 Minuten konnten alle Einsatzkräfte ...

