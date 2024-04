Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Radfahrer nach Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich in Wiesental ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw-Fahrer.

Gegen 06:30 Uhr fuhr ein 60-jähriger Autofahrer auf der Kirchstraße in Richtung Ortsmitte. An der Straßenkreuzung zur Karlsruher Straße bog der 60-Jährige auf diese ab und übersah hierbei offenbar einen 32-jährigen Mann mit seinem Pedelec. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge und der 32-Jährige stürzte zu Boden. Hierbei erlitt der junge Mann nach derzeitigem Stand wohl schwere Verletzungen am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Steffen Schulte, Pressestelle

