Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen-

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montag, zwischen 04:35 und 15:05 Uhr, in eine Gaststätte in Pforzheim eingebrochen.

Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über ein Tür Zutritt in das Innere der in der Ispringer Straße befindlichen Gaststätte. Gestohlen wurden mehrere Flaschen Alkoholika. Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter der Rufnummer 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell