Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand eines Großcontainers in Bochum Gerthe

Bochum (ots)

Am Morgen gegen 09:00 Uhr brannte eine Großcontainer auf einem Firmengelände in Bochum Gerthe in der Straße Am Hellweg. Die zuständige Feuer- und Rettungswache Werne wurde durch die Feuerwehrleitstelle in den Bochumer Norden alarmiert.

An der Einsatzstelle angekommen, konnte der über Notruf eingegangene Brand bestätigt werden. Ein Container mit Holz stand in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer mit einem Strahlohr.

Der Einsatz für die 14 Einsatzkräfte war um 10:36 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell