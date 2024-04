Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Bo-Goldhamme

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum ist heute in den frühen Abendstunden gegen 19:45 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Straße "An der Maarbrügge" alarmiert worden. Auf Grund der Meldung wurden die Löschzüge der Feuerwachen Wattenscheid und Bochum Innenstadt, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst und zwei Löscheinheiten der Freiwillige Feuerwehr entsendet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage. Es brannte eine Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Glücklicherweise konnten die vier Kinder, die sich bei Brandausbruch in der Wohnung befanden, sowie alle weiteren Bewohner des Hauses vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig ins Freie begeben. Es wurde umgehend eine Brandbekämpfung von außen und innen mit insgesamt zwei Strahlrohren eingeleitet, um ein Übergreifen auf andere Wohneinheiten zu verhindern. Die Maßnahmen zeigten schnell Wirkung, so dass im weiteren Verlauf der Nachlöscharbeiten ein Lüfter zur Beseitigung von Brandrauch eingesetzt wurde. Die vier Kinder wurden vorsorglich durch den Notarzt untersucht, konnten aber unverletzt den Eltern übergeben werden. Zur Brandursachenermittlung hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort waren insgesamt 48 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

