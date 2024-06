POL-OE: Motorroller in Attendorn gestohlen

Attendorn (ots) - Sowohl am Freitag (21. Juni) als auch am Sonntag (23. Juni) sind der Polizei zwei Aufbrüche von Fahrzeugen gemeldet worden. Zum einen erstatte eine 54-Jährige Anzeige, da sie am Freitag im Zeitraum von 15:40 Uhr bis 16:40 Uhr ihren Pkw auf dem sogenannten Taucherparkplatz in Kraghammer geparkt hatte. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine Fahrzeugscheibe beschädigt und ...

mehr