Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Sachbeschädigung gesucht

Finnentrop (ots)

Gleich zwei Mal haben Unbekannte das in der Straße "Lennepark" geparkte Geschwindigkeitsmessgerät mit Sprühfarbe beschädigt. Zunächst meldete am Freitag (14. Juni) gegen 04:45 Uhr ein Zeuge, dass die Linsen des Geräts mit weißer Sprühfarbe beschädigt wurden. Nur einen Tag später, am 15. Juni, meldete ein Berechtigter gegen 5 Uhr, dass das Gerät erneut besprüht wurde - dieses Mal mit schwarzer Farbe. Es entstand in beiden Fällen ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4116 entgegen.

