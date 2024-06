Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntag (23. Juni) gegen 14 Uhr auf der B 236 in Altenhundem ereignet. Dabei befuhr zunächst ein 74-jähriger Pkw-Fahrer die Hagener Straße von Meggen in Richtung Altenhundem. Ihm folgte eine 24-jährige Motorradfahrerin. An der Kreuzung "Hagener Straße / Olper Straße / Uferstraße" musste der 74-Jährige seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Die ihm folgende Motorradfahrerin fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Sie stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich, an dem Pkw lag dieser im vierstelligen Eurobereich.

