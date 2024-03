Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend wurde in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 19:50 Uhr in der Steinerstraße die Heckscheibe eines PKW Renault durch unbekannte Täter eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500,- Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach bittet um Zeugenhinweise unter 07144-9000 oder per Mail an prev.marbach@polizei.bwl.de

