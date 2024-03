Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Biber getötet - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Ludwigsburg (ots)

Bereits am 18. Februar 2024 wurde durch eine Spaziergängerin ein toter Biber gemeldet, der im Bereich des Würmtalweihers (ehemaliger Fischteich) zwischen Ehningen und Mauren im Wasser trieb. Der Kadaver wurde geborgen und zur Klärung der Todesursache einer veterinärmedizinischen Untersuchung zugeführt, da äußerlich keine Verletzungen erkennbar waren. Wie Polizei, unterer Naturschutzbehörde und Veterinäramt nun bekannt wurde, ist das Tier vermutlich zwischen Anfang Januar 2024 und der Entdeckung am 18. Februar 2024 mutmaßlich durch äußerliche Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Eine vorsätzliche Tötung des Tiers und damit eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz ist daher zumindest nicht auszuschließen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt werden beim Arbeitsbereich Umwelt und Gewerbe zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07031 13-2652 oder per Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de entgegengenommen. Außerhalb der regulären Dienstzeiten können Hinweise an das Polizeirevier Böblingen gerichtet werden, Tel. 07031 13-2500 oder boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

