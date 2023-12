POL-PDPS: Haustür in der Arnold-Schönberg-Straße beschädigt

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Am 18.12.2023 um 16:45 Uhr überquerte eine 80-jährige Fußgängerin die Pirmasenser Straße in Thaleischweiler Fröschen in Höhe einer Bäckerei. Hierbei wurde sie durch einen herannahenden PKW eines 51-jährigen Fahrzeuglenkers erfasst, der die Pirmasenser Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Höhfröschen befuhr. Die Frau erlitt durch den Unfall sehr schwere Verletzungen und ...

