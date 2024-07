Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Rad von Benz abgeschraubt + Zwei Verletzte und 49.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall + Radfahrer beleidigt und genötigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf- Rad von Benz abgeschraubt

In der Nacht von Montag (29.07.2024) auf Dienstag (30.07.2024) machten sich Unbekannte an einem in der Theodor-Heuss-Straße abgestellten Benz zu schaffen. Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr hoben sie mit vier Rangierwagenheber den schwarzen C 220 d 4Matic an. Im Anschluss lösten die Diebe die Radmuttern an allen vier Rädern und stahlen das linke Hinterrad samt Felge. Vermutlich wurden sie während der Tatausführung gestört, ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Rangierwagenheber ließen sie zurück. Die Beamten stellten diese sicher. Während ihrer Machenschaften beschädigten die Unbekannten den Benz an der hinteren rechten Seite. Die Reparatur wird rund 200 Euro kosten. Das gestohlene Rad hat einen Wert von 1.300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei.

Gladenbach- Zwei Verletzte und 49.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und 49.000 Euro Schaden sind nach einem Verkehrsunfall gestern Morgen (30.07.2024) auf der K66 zwischen Fronhausen und Sinkershausen zu beklagen. Ein 55-Jähriger war mit seinem BMW gegen 06:40 Uhr von Frohnhausen in Richtung SInkershausen unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und krachte mit einem entgegenkommenden Opel einer 30-Jährigen zusammen. Die Corsa-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte einen seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge jedoch nicht verhindern. Sowohl der graue 218d Active Tourer des 55-Jährigen als auch der graue Corsa der 30-Jährigen wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammenden Fahrer mussten verletzt in Krankenhäuser verbracht werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese sich telefonisch bei der Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 zu melden.

Marburg- Radfahrer beleidigt und genötigt

Bereits am 19.07.2024 kam es zu einem Vorfall in er Straße "Am Krekel" zu dem die Marburger Polizei nun Zeugen sucht. Ein 26-Jähriger war gegen 17:15 Uhr auf dem Radweg an der Lahn vom Campingplatz kommend in Richtung Südbahnhof auf der Seite zur B3 unterwegs. Vor ihm war ein schlangenlinienfahrender Radfahrer unterwegs. Der 26-Jährige klingelte, da er vorbeifahren wollte. Der vor ihm fahrende Biker beschleunigte, zog nach rechts und signalisierte ihm mit einer Handbewegung, dass er nun vorbeifahren könne. Unter der Brücke "Am Krekel / Gisselberger Straße" hatte er nun gänzlich auf den Radfahrer aufgeschlossen und setzte zum Überholen an. Der Unbekannte schlug plötzlich nach dem 26-Jährigen, versuchte offenbar diesen vom Fahrrad zu ziehen und beleidigte ihn unter anderem als Arschloch. Dieser wiederrum konnte sich auf seinem Fahrrad halten und fuhr schnell davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung und bittet um Hinweise: -Wer hat den Vorfall mitbekommen? -Wer kann Hinweise zu dem bisher Unbekannten geben? Dieser soll etwa 30 Jahre alt und 175-180 cm groß gewesen sein. Er hatte eine sportlich/athletische Figur und einen hellen Hautton. Zeugen beschrieben ihn als westeuropäisch. Er hatte eine Glatze und eingefallene dunkle Augenhöhlen. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt, einer kurzen Hose und Turnschuhen. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

