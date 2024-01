Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fallrohr durch Tritt beschädigt

Erpel (ots)

Im Tatzeitraum vom 23.01.24, 19:00 Uhr und 24.01.24, 09:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Fallrohr an einer Hauswand in der Kölner Straße 19 in Erpel. Die Beschädigung dürfte von einem Tritt stammen. Zudem wurde noch ein Ast an einem Baum abgeknickt. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

