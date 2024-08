Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Porsche kracht in Leitplanke + Diebe haben es auf Schmuck abgesehen + Unfallflucht in der Weintrautstraße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Porsche kracht in Leitplanke

Auf regennasser Fahrbahn geriet gestern Abend (01.08.2024) ein Porsche auf der B3 ins Schlingern und krachte in die Leitplanke. Die 28-jährige Fahrerin war gegen 22:45 Uhr aus Richtung Marburg kommend in Richtung Gießen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Marburg-Süd und Weimar-Nord kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte mehrfach in die Leitplanke. Letztlich verkeilte sich der schwarze 911 Carrera 4S mit der Front unter der Schutzplanke und kam zum Stehen. Der Porsche wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird mit rund 71.500 Euro beziffert.

Lahntal-Sarnau: Diebe haben es auf Schmuck abgesehen

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sepp-Herberger-Straße drangen Unbekannte am Donnerstag (01.08.2024) ein. Die brachen die Wohnungstür auf und gelangten hinein. Aus der Wohnung stahlen sie insgesamt 18 Armbanduhren und Schmuck. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 09:15 Uhr und 14:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Unfallflucht in der Weintrautstraße

Am 25.07.2024 stellte der Besitzer des Anwesens in der Weintrautstrße einen Schaden an seinem Grundstück fest. Vermutlich war zuvor ein Lkw auf der Weintrautstraße aus Richtung des Alten Kirchhainer Weg kommend in Fahrtrichtung der Cappeler Straße gefahren. Aufgrund einer eingerichteten Baustelle setzte er seinen Lkw zurück um die Weintrautstraße wieder zu verlassen. Dabei kam er offenbar beim Rückwärtsfahren nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Zaun, sowie die Regenrinne der Hausnummer 2. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den Unfallschaden mit 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell