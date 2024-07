POL-LWL: Umweltsünder auf frischer Tat gestellt

Klein Pankow (ots) - Bei einem Brand von Quads und Gartengeräten ist am Mittwochnachmittag in Klein Pankow bei Siggelkow Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstanden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Quads auf einem Privatgelände selbst in Brand geraten sein. Daneben wurden durch das entstandene Feuer zwei in der Nähe befindliche Rasenmäher, ein Hochdruckreiniger sowie ein weiteres Quad beschädigt. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen zurzeit nicht vor. ...

