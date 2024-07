Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L946.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (23.07.2024) ereignete sich auf der L946 (Paenbruch) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Audi A6 mit zwei Insassen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen 18 Uhr mit einem Baum. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Pkw die L946 in Richtung Löwendorf, als der Fahrer, ein 23-jähriger Mann aus Lügde, in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Beifahrerin handelt es sich um eine 22-jährige Frau aus Höxter. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Unregelmäßigkeiten an den Kennzeichen des verunfallten Fahrzeugs fest. Eine Überprüfung ergab, dass die angebrachten Kennzeichen nicht ausgegeben waren. Zudem war die Bereifung des Fahrzeugs nicht einheitlich und die Mindestprofiltiefe teilweise unterschritten. Der Fahrer des Pkw steht außerdem im Verdacht, ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Ferner wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen Urkundenfälschung, fahrlässiger Körperverletzung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei hat die Untersuchungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

