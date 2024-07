Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Illegale Entsorgung von Schlachtabfällen.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (22.07.2024) wurden an der Straße "Schöne Aussicht" illegal entsorgte Schlachtabfälle entdeckt. Ein Bürger meldete den Fund bei der Polizei. Es handelt sich um vier Eimer und eine Mülltüte mit mutmaßlichen Tierabfällen. Der Zeuge berichtete, dass ähnliche Vorfälle in letzter Zeit häufiger in der Umgebung aufgetreten seien. Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Umweltstraftat aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Zeitraum zwischen Donnerstag (18.07.2024), 13:30 Uhr, und Montag (22.07.2024), 9 Uhr, geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell