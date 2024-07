Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (19.07.2024) gegen 20:50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in Bad Salzuflen ein Opel Astra Cabrio auf, bei dem bekannt war, dass dessen Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein sollte. Bei der anschließenden Kontrolle in der Waldstraße bestätigte sich dieser Verdacht. Der 31-jährige Bad Salzufler räumte ein, ohne Führerschein gefahren zu sein. Zudem bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv. Ein Drogenvortest war ebenfalls positiv auf Cannabis. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell