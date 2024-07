Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B66.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.07.2024) gegen 16:40 Uhr kam es auf der B66 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrer aus Lemgo fuhr auf der Hamelner Straße in Richtung Dörentrup, als in einer leichten Linkskurve das Hinterrad seines Motorrads ausbrach. Das Motorrad (HYOSUNG) rutschte etwa 60 Meter auf der linken Fahrzeugseite, während der Fahrer nach rund 40 Metern am rechten Fahrbahnrand im Grünstreifen zum Liegen kam. Der 20-Jährige wurde nach Erstversorgung schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wies starke Beschädigungen an der gesamten linken Seite auf und war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Unfallursache wird nach aktuellem Stand auf zu hohe Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn und/oder einen Fahrfehler zurückgeführt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

