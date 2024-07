POL-LIP: Kreis Lippe/Horn-Bad Meinberg. Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raubüberfall in Horn-Bad Meinberg.

Lippe (ots) - Innerhalb weniger Tage kam es zu zwei Einbrüchen in den Kiosk des Freibads "Waddenhauser Pfütze" in der Altdorferstraße. Bei dem zweiten Einbruch am frühen Sonntagmorgen (21.07.2024) konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht vom 18.07.2024 auf ...

