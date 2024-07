Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Linderhofe - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kleinkraftradfahrer

Lippe (ots)

Am Samstagmittag gegen 13.40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederkassel die Linderbrucher Straße in Fahrtrichtung Sternberger Straße. Beim Linksabbiegen auf die Sternberger Straße übersah er einen vorfahrtberechtigten Kleinkraftradfahrer aus Hille, welcher die Sternberger Straße in Fahrtrichtung Burg Sternberg befuhr und kollidierte mit diesem. Der 58-jährige Fahrer des Kleinkraftrades wurde durch den Sturz leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung dem Klinikum in Minden zugeführt werden. Unfallzeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell