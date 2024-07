Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Nach Unfall mit Radfahrerin geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg mit ihrem Pedelec die Friedenstalstraße in Richtung Wöbbeler Straße. In Höhe der Haus Nr. 20 kam ihr an einer Fahrbahnverengung ein derzeit noch unbekannter PKW-Fahrer entgegen. Als dieser die Engstelle passierte, ohne Rücksicht auf die entgegenkommende Radfahrerin zu nehmen, verlor diese die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden, wobei sie sich am Handgelenk verletzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin gekümmert zu haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell