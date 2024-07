Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Brand eines Doppelhauses

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei durch die Feuerwehrleitstelle über einen Wohnhausbrand in der Emilienstraße in Kenntnis gesetzt. Offenbar war ein Gartenhaus in Brand geraten und das Feuer hatte von dort aus auf das Doppelhaus übergegriffen. Das Gartenhaus wurde völlig zerstört, beide Doppelhaushälften sind nicht mehr bewohnbar. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und den Brandort beschlagnahmt.

