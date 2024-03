Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher bei Deinster Sportverein, Tageswohnungseinbrecher in Apensen

Stade (ots)

1. Einbrecher bei Deinster Sportverein

Bisher unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Kirchweg in Deinste einen dort aufgestellten Container des Deinster Sportvereins aufgebrochen und durchsucht. Der Versuch, anschließend noch die Hintertür des Vereinsheims aufzubrechen, scheiterte dann allerdings. Ohne Beute flüchteten der oder die Täter anschließend unbemerkt. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

2. Tageswohnungseinbrecher in Apensen

Am Donnerstag zwischen 13:30 h und 18:45 h sind bisher unbekannte Täter in Apensen im Gräfenweg nach dem gewaltsamen Öffnen eines Kellerfensters in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen und haben zwei Kellerräume durchsucht. Mit diversem Werkzeug als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unbemerkt entkommen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240

