Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Himmelpfortener Sportvereinsheim ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, den 26.03., 14:00 h und Mittwoch, den 27.03., 10:00 h auf dem Waldsportplatz in der Straße "Brink" in Himmelpforten gelangt und haben dort eine Terrassentür zu einem Holzblockhaus sowie eine Tür des Verkaufspavillons aufgebrochen.

Beide der anschließenden Durchsuchung wurde dann aber offenbar nichts für die Täter Verwertbares gefunden und der oder die Einbrecher zogen ohne Beute wieder ab.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04143-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell