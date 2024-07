Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - 2 Kradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 23.35 Uhr kam es auf der Ostwestfalenstraße in Höhe der Auffahrt zur BAB 2 zu einer Kollision zweier Kradfahrer, die beide schwere Verletzungen erlitten. Zur Unfallzeit befuhr ein 48-jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seiner Harley-Davidson die Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo, ordnete sich zum Abbiegen auf die BAB 2 in Richtung Hannover auf dem Linksabbiegestreifen ein und hielt bei Rotlicht dort an. Dann sah er am rechten Fahrbahnrand eine Kradfahrerin, die aufgrund eines Problems mit ihrem Krad dort stand. In der Absicht, ihr helfen zu wollen, fuhr der 48-jährige nach rechts über die in Richtung Lemgo führende Geradeausspur, für die zu diesem Zeitpunkt durch die LZA Grünlicht angezeigt wurde. Dabei übersah er einen 27-jährigen Kradfahrer aus Kirchlengern, der mit seiner Honda dort in Richtung Lemgo fuhr und dem 48-jährigen nicht mehr ausweichen konnte. Bei der anschließenden Kollision der beiden Kräder stürzten beide Fahrer zu Boden und wurden schwer verletzt. Mittels zweier Rettungswagen wurden sie in Kliniken in Bielefeld eingeliefert. Die beiden Kräder wurden schwer beschädigt sichergestellt und abgeschleppt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache, insbesondere zur gefahrenen Geschwindigkeit des 27-jährigen Hondafahrers dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zur vorherigen Fahrweise beiden Unfallbeteiligten vor dem Unfall machen können und deren Personalien vor Ort durch die Polizei noch nicht aufgenommen worden sind, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

