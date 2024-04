Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Fahrrad und Spielekonsole gestohlen

Uelsen (ots)

Am Donnerstag zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße Am Bürgerpark in Uelsen und entwendet eine Nintendo Spielekonsole, einen Schlüsselbund und einen Fahrradschlüssel sowie ein dunkelgrünes E-Bike mit dazugehörigem Akku des Herstellers "Gazelle". Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

