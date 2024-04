Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Opel beschädigt

Neuenhaus (ots)

Am 17. April, gegen ca. 16.45 Uhr, kam es auf der Weidenstraße in Neuenhaus zu einem Vorfall. Hierbei traten zwei Kinder/Jugendliche aus dem Seitenraum der Straße hervor, wovon eines einen schwarzen Opel Corsa mit einem Stock beworfen und diesen beschädigt hat. Im Anschluss sind die Personen in unbekannte Richtung davongerannt. Zeugen und auch die Verursacher werden gebeten sich mit der Polizeistation Emlichheim 05943/92000, in Verbindung zu setzten.

