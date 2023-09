POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 (Gem. Bakum) +++ Hoher Sachschaden +++ Eine leicht verletzte Person

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag, 25. August 2023, ca. 15:30 Uhr bis Samstag, 26. August 2023, eine große Oleander-Pflanze, die vor einer Halle in der Straße Industriepark in der Gemeinde Ganderkesee in einem grau/beigen Pflanzgefäß abgestellt war. Auf Grund der ...

mehr