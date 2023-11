Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Neubau einer Kita brennt am Elkenbreder Weg

Feuerwehr Bad Salzuflen ist mit 60 Einsatzkräften vor Ort

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Das Obergeschoss eines Kita-Neubaus am Elkenbreder Weg ist am frühen Dienstagmorgen (21.11.2023) vollständig ausgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist gegen 0.50 Uhr alarmiert worden. Passanten hatten den Brand entdeckt. Vor Ort schlugen die Flammen bereits an mehreren Stellen aus dem Rohbau. Die Einsatzkräfte bildeten zwei Abschnitte und bekämpften den Brand von mehreren Seiten aus. Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Erstmals kam auch die neue Gruppe "Absturzsicherung" der Feuerwehr Bad Salzuflen zum Einsatz, die in einem weiteren Abschnitt und mit Hilfe der Drehleiter ebenfalls zur Brandbekämpfung eingesetzt wurde. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Dienstagmorgen hin. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Elkenbreder Weg war für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

