Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen - Unfall mit leichtverletztem Kleinkraftradfahrer

Lippe (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, beabsichtigte eine 52-jährige Extertalerin von der Straße Fahrenplatz nach rechts auf ein Tankstellegelände abzubiegen. Hierbei übersah sie einen rechts neben sich fahrenden 32-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es kam zur Kollision und der Fahrer fiel samt KKR auf das Tankstellengelände. Durch den Sturz wurde der in Schieder wohnende Kleinkraftradfahrer leicht verletzt und musste mittels RTW zur ambulanten Behandlung dem Klinikum Detmold zugeführt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231-6090 mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Detmold in Verbindung zu setzen.

