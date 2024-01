Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Brand einer Lagerhalle in Recklinghausen - die Polizei bittet um Mithilfe

Recklinghausen (ots)

Am 29.01.2024 riefen mehrere Personen in der Leitstelle der Polizei Recklinghausen an. Es wurde ein Brand auf dem städtischen Gelände am Bruchweg in Recklinghausen gemeldet. Auf dem umzäunten Gelände brannte eine etwa 40x20 m große Lagerhalle lichterloh. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit unbekannt.

Eine Zeugin hörte zunächst einen Knall und sah dann, wie zwei junge Männer in Richtung Süden (ehemals Askania) davongelaufen sind. Die Zeugin konnte die Beiden wie folgt beschreiben: - Etwa 1,80 - 1,90 m groß - Normale Statur - Kurze dunkle Haare - Haben mit akzentfreiem Deutsch gesprochen - Schwarze Kapuzenpullover, schwarze Jogginghosen mit weißen Applikationen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wenn es Zeugen geben sollte, die sachdienliche Angaben machen können, werden diese gebeten sich unter der Rufnummer 0800-2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

