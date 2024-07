Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Kradfahrer verletzt sich bei Überholvorgang

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmittag gegen 13.40 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Kalletal mit seiner Harley-Davidson die B 238 von Hohenhausen in Richtung Langenholzhausen. In einer 100 km/h - Zone beabsichtigte er, einen vor ihm fahrenden Seat zu überholen. Als er sich direkt neben dem Pkw befand, der von einem 73-jährigen Mann aus Paderborn gefahren wurde, erfasste ihn eine Windböe und drückte das Krad seitlich gegen den Pkw. Der Kradfahrer konnte glücklicherweise einen Sturz vermeiden, verletzte sich aber leicht am rechten Arm und der rechten Hand. Er wurde mittels eines Rettungswagens dem Klinikum in Herford zugeführt, welches er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

